AfD scheitert mit zwei juristischen Klagen

Holetschek stellt sich hinter Corona-Beschlüsse

Berlin: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Botschaft sei klar: Nur das Impfen bringe uns aus der Pandemie, nicht das Testen. Im Hinblick auf die Frage, ob Ungeimpfte dadurch ausgegrenzt werden, sagte Holetschek, es gehe darum, den Geimpften ihre Rechte zurückzugeben. Nach den gestrigen Beschlüssen sind die Corona-Tests ab Mitte Oktober nicht mehr für alle kostenlos. Genau das kritisiert etwa der Sozialverband VdK, er fordert Ausnahmen für Pflegekräfte und Heimbesucher. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert eine weitere Verschärfung: Er sagte in den Tagesthemen, bald müsse es eine Diskussion darüber geben, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungen und Restaurants bekommen, also 2-G. Noch gilt die sogenannte 3-G-Regel, die auch Getestete einschließt. Ab dem 23. August gilt außerdem, dass bei einer Inzidenz von 35 nur noch Genesene, Geimpfte oder Getestete in Restaurants oder zum Friseur dürfen. Das bedeutet in Bayern eine Verschärfung gegenüber den bisherigen Regeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2021 09:00 Uhr