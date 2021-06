AfD scheitert mit Klage gegen Bußgeld

Indische Variante des Coronavirus breitet sich aus

Berlin: Die zuerst in Indien aufgetretene Variante des Corona-Virus gewinnt auch in Deutschland an Bedeutung. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, steigt der Anteil der sogenannten Delta-Variante an den registrierten Neu-Infektionen. Er betrug in der ersten Juni-Woche gut sechs Prozent, in der Vorwoche waren es knapp vier Prozent. Experten zufolge ist die Delta-Variante deutlich ansteckender als das herkömmliche Virus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 23:00 Uhr