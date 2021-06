AfD scheitert mit Klage gegen Bußgeld

USA und Russland schicken Botschafter wieder auf ihre Posten

Genf: Russland und die USA haben sich auf eine Rückkehr ihrer Botschafter nach Moskau und Washington geeinigt. Das teilte der russische Staatschef Putin nach dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Biden in der Schweiz mit. Putin sagte auf einer Pressekonferenz, Ziel sei es, die Spannungen im beiderseitigen Verhältnis abzubauen. Die Diplomaten waren im Frühjahr im Zuge wachsender Spannungen zwischen beiden Länder abgezogen worden. Den Ton des Treffens mit Biden bezeichnete Putin als konstruktiv. "Unsere Einschätzung zu vielen Themen unterscheidet sich, aber beide Seiten haben den Wunsch gezeigt, sich anzunähern," so Putin wörtlich. Zugleich verteidigte er die Inhaftierung des Kremlgegners Nawalny. Der Oppositionelle habe bewusst russische Gesetze ignoriert. Auch US-Präsident Biden wird sich am Abend noch äußern. Die beiden Präsidenten hatten am Nachmittag mehrere Stunden miteinander gesprochen - es war die erste persönliche Zusammenkunft der beiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 19:00 Uhr