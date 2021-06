AfD scheitert mit Klage gegen Bußgeld

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die AfD ist mit einer Klage gegen ein Bußgeld gescheitert. Hintergrund ist die Spendenaffäre um Bundestagsfraktionschefin Weidel. Das Berliner Verwaltungsgericht wies die Klage der Partei nach mündlicher Verhandlung ab. Der Bundestag hatte Ende 2020 ein Bußgeld von fast 400.000 Euro gegen die AfD verhängt, nachdem zwei Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an Weidels Kreisverband insgesamt rund 132.000 Euro überwiesen hatten. Die AfD argumentierte, dass es sich bei den Zahlungen um eine Direktspende an Weidel und nicht um eine Parteispende gehandelt habe. Dies sah das Gericht anders: Entscheidend sei, dass das Geld auf dem Parteikonto eingegangen und für Parteizwecke verwendet worden sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 14:45 Uhr