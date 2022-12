AfD reicht Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich bereitet sich auf Stromabschaltungen vor

Paris: Frankreich bereitet sich für den Notfall auf gezielte stundenweise Stromabschaltungen im Winter vor. Davon könnten bis zu sechs Millionen Menschen gleichzeitig betroffen sein, auch Schulen, Züge und Metros. In einem Krisenstab wird derzeit an Szenarien gearbeitet, wonach im Krisenfall bis zu zehn Mal gezielt für zwei Stunden der Strom abgedreht werden könnte. Krankenhäuser, Feuerwachen, Polizei und verschiedene Industriestandorte sollen davon ausgenommen werden. Die Bevölkerung soll am Vortag informiert werden. Mit den gezielten Stromausfällen will Frankreich sowohl auf die Energiekrise reagieren, als auch auf die Probleme wegen zahlreicher abgeschalteter Atomkraftwerke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 14:00 Uhr