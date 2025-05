AfD reicht Klage gegen Verfassungsschutz ein

AfD-Co-Chefin Weidel kritisiert Hochstufung ihrer Partei scharf: In der ersten öffentlichen Äußerung dazu sprach sie vor Journalisten in Berlin von einem eklatanten Rechtsbruch und einem Anschlag auf die Demokratie. Der Verfassungsschutz hatte am Freitag die gesamte AfD zur "gesichert rechtsextremistischen Bestrebung" erklärt. Heute reichte die Partei Klage dagegen ein.

