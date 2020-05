AfD-Rechtsaußen Kalbitz verliert Parteimitgliedschaft

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die AfD hat den Brandenburger Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen. Eine Mehrheit des Bundesvorstandes der Partei stimmte dafür, dessen Mitgliedschaft für nichtig zu erklären. Hintergrund sind frühere Kontakte im rechtsextremen Milieu. In dem Beschluss heißt es, die Mitgliedschaft sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben, wegen des Verschweigens der Mitgliedschaft in der "Heimattreuen Deutschen Jugend". Die HDJ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Kalbitz kündigte an, er werde sich gegen den Rauswurf zur Wehr setzen. Er wolle alle juristischen Möglichkeiten nutzen, um diese aus seiner Sicht politische Fehlentscheidung anzufechten, erklärte er auf Anfrage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 21:00 Uhr