AfD-Politiker Halemba ist verhaftet worden

München: Der neu gewählte AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba ist verhaftet worden. Er wurde in der Früh in Baden-Württemberg gefasst. Die Polizei hatte das ganze Wochenende über nach ihm gefahndet. Gegen den 22-Jährigen wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Außerdem soll er Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet haben. Halemba ist Mitglied der umstrittenen Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg. Die Staatsanwaltschaft der Stadt ermittelt gegen die Burschenschaft und den AfD-Politiker. Halemba soll heute oder morgen einem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt werden. Sein Fall hat für Wirbel gesorgt, da er auch den neuen Landtag betrifft. Nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Nachmittag, hätte er Immunität besessen. Das Plenum hätte diese aufheben müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 12:00 Uhr