AfD-Pläne zur Kandidatur Ottes lösen heftige Kritik aus

25.01.2022 14:00 Uhr

Berlin: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat dem Vorsitzenden der konservativen Werte-Union, Otte, den Austritt aus der CDU nahe gelegt. Hintergrund sind die Pläne der AfD, den CDU-Politiker zum AfD-Kandidaten für das Bundespräsidentenamt zu machen. Otte hatte sich daraufhin in einem Interview für die - so wörtlich - "große Ehre" bedankt und gesagt, dass er intensiv darüber nachdenke. Kritik an dem Vorgang kam auch von der CDU. Der scheidende CDU-Vorsitzende Laschet zeigte sich empört. Von der AfD als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden, sei keine Ehre, sondern eine Schande, schrieb er auf Twitter. Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwägt, schädige das Ansehen der Union, verletze ihre Werte und habe in der CDU nichts verloren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 14:00 Uhr