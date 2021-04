AfD-Parteitag in Dresden hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 10.04.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: In der sächsischen Hauptstadt hat am Vormittag ein Präsenz-Parteitag der AfD begonnen. Die rund 600 Delegierten sollen das Programm für die Bundestagswahl im September beschließen. Es enthält unter anderem Forderungen wie den Euro-Ausstieg und die Rückkehr zur Wehrpflicht. Außerdem werden hitzige Personaldebatten erwartet. Bundestagsfraktions-Chefin Weidel will sich nicht um die Spitzenkandidatur bewerben. Sie begründete dies mit dem noch ungeklärten Verfahren zur Nominierung von einem oder zwei Spitzenkandidaten. Die AfD zog 2017 mit 12,6 Prozent erstmals in den Bundestag ein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2021 09:45 Uhr