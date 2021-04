AfD-Parteitag entscheidet nicht vor Ort über Bundestags-Spitzenkandidaten

Bundesregierung berät über Nachbesserungen am Infektionschutzgesetz

Berlin: In der Bundesregierung laufen die Arbeiten für Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Den Koalitonsfraktionen liegt auch bereits eine Formulierungshilfe für die Neufassung vor. Demnach will der Bund Kompetenzen der Pandemiebekämpfung verlagern und künftig selbst ab einem Inzidenzwert von 100 die Notbremse ziehen. Das könnte bedeuten, dass in betroffenen Regionen eine nächtliche Ausgangsperre gilt. Zudem müssten Geschäfte schließen, abgesehen von Lebensmittelmärkten oder Drogerien. Auch über einheitliche Regeln für Schulen wird nachgedacht. Sind die Zahlen da noch höher, soll es keinen Präsenzunterricht mehr geben. Das Gesetz soll den Plänen zufolge möglichst in der kommenden Woche verabschiedet werden und spätestens am 26. April in Kraft treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 11:00 Uhr