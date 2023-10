AfD-Parteichef Chrupalla in Ingolstadt offenbar verletzt

Ingolstadt: Bei einer AfD-Veranstaltung in der oberbayerischen Stadt ist Parteichef Tino Chrupalla offenbar verletzt worden. Details sind noch nicht bekannt, die Polizei hat bisher nur einen Einsatz vor Ort bestätigt, aber für den Abend noch eine Presseerklärung angekündigt. Die örtlichen Direktkandidaten der AfD, Oskar Lipp und Tobias Teich, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, bestätigen einen "Angriff" auf Chrupalla. Landtags-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner erklärte auf BR-Anfrage, Chrupalla liege im Krankenhaus und werde untersucht. Er müsse wohl bis morgen in der Klinik bleiben.

