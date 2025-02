AfD-Mitglieder werden am Münchner Anschlagsort gehindert Blumen abzulegen

München: Am Ort des Anschlags in der bayerischen Landeshauptstadt ist es zu Auseinandersetzungen zwischen AfD-Mitgliedern und Gegendemonstranten gekommen. Unter anderem der bayerische AfD-Vorsitzende Protschka wollte im Rahmen einer Mahnwache Blumen am Tatort niederlegen. Daraufhin bildeten Teilnehmer der Gegendemonstration eine Menschenkette und versperrten so den Weg. Sie beriefen sich darauf, die Tat nicht politisch instrumentieren zu lassen. Die Polizei trennte beide Lager. Die AfD-Mitglieder legten nach Verhandlungen mit der Polizei ihre Blumen schließlich ein Stück weit entfernt vom eigentlichen Tatort ab.

