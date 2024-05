AfD landet bei Kommunalwahlen in Thüringen hinter CDU

Erfurt: Bei der Kommunalwahl in Thüringen hat die AfD im ersten Anlauf kein Spitzenamt geholt. Die Partei konnte ihren Stimmanteil gegenüber der letzten Abstimmung 2019 zwar vergrößern, landete aber hinter der CDU, die erneut stärkste Kraft wurde. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Landeswahlleiters vom Abend hervor. Demnach fällt die Entscheidung über viele Landrats- und Oberbürgerposten erst einer Stichwahl in zwei Wochen. Dorthin haben es neun der 13 angetretenen AfD-Kandidaten geschafft. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest vor der Landtagswahl in Thüringen in rund drei Monaten. In Umfragen dafür liegt die AfD, die in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, vorne.

