AfD landet bei Kommunalwahl in Thüringen hinter der CDU

Erfurt: Bei der Kommunalwahl in Thüringen hat die AfD einen Dämpfer hinnehmen müssen. Keiner ihrer Kandidaten konnte sich im ersten Anlauf ein Spitzenamt sichern. Einige schafften es allerdings in Stichwahlen um Landrats- oder Bürgermeisterposten. Sie finden in zwei Wochen statt. Stärkste Kraft wurde nach Auszählung fast aller Bezirke die CDU. Sie erhielt demnach 31 Prozent der Stimmen. Die AfD kam auf 21 Prozent, die SPD auf 17 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 62 Prozent und damit etwas höher als bei der letzten Kommunalwahl 2019. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die hohe Wahlbeteiligung zeige, dass viele nicht von Rechtsradikalen regiert werden wollten. Thüringens Linke-Chefin Grosse-Röthig sagte, die Wähler hätten den, so wörtlich, "braunen Griff nach der Macht verhindert".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 09:00 Uhr