AfD-Landesverband Sachsen ist gesichert rechtsextremistisch

Dresden: Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband der Partei mit einer solchen Einstufung. Verfassungsschutzpräsident Christian erklärte, man sei nach einer umfangreichen juristischen Prüfung zum Ergebnis gekommen, dass die AfD in Sachsen ein Beobachtungsobjekt sei. Viele Äußerungen und politische Forderungen belegten, dass der Landesverband verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Im öffentlichen Diskurs verwende die Partei regelmäßig Kampfbegriffe der rechtsextremistischen Szene, schüre Ängste und Ressentiments gegen Ausländer und agitiere fortwährend gegen die politische Grundordnung in Deutschland. //Stopp-Möglichkeit// Bei der Landtagswahl 2019 war die sächsische AfD auf 27,5 Prozent der Zweitstimmen gekommen. In jüngsten Umfragen erreicht sie dort 33 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 13:00 Uhr