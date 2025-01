AfD kürt Weidel zur Kanzlerkandidatin und erklärt "Remigration" zum Ziel

Riesa: Die AfD hat ihre Vorsitzende Weidel mit breiter Mehrheit zur ersten Kanzlerkandidatin der Parteigeschichte gewählt. In ihrer Rede auf dem Bundesparteitag in Sachsen stellte die 45-Jährige einen radikalen Kurswechsel der Politik in Aussicht - vor allem mit Blick auf die Migration. Weidel kündigte sie an, im Falle eines Wahlsiegs die deutschen Grenzen lückenlos zu schließen und Rückführungen im großen Stil durchzuführen. Sie benutzte in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Begriff "Remigration", der nun auch im Wahlprogramm steht. Begleitet wurde der Parteitag der AfD von Protesten. Etwa zehntausend Demonstranten blockierten dabei unter anderem Straßen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden einige Menschen verletzt, unter ihnen ein Linken-Politiker.

