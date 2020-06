AfD-Konvent stellt sich hinter Parteichef Meuthen

Lommatzsch: Nach Diskussionen über die innerparteiliche Ausrichtung der AfD demonstriert die Parteispitze Einigkeit. Im Anschluss an einen Bundeskonvent in Lommatzsch in Sachsen betonte der Co-Vorsitzende Chrupalla, es gebe keine Spaltung. Der Konvent stellte sich mehrheitlich hinter Parteichef Meuthen. Nach Angaben aus Parteikreisen lehnten die Delegierten mit 27 zu 23 Stimmen einen Antrag ab, in dem Meuthen "unverantwortliche Spaltungsversuche" vorgeworfen werden. Meuthen selbst beteuerte, es sei alles gut, es gebe in der AfD eine vitale Streitkultur. Er steht seit einiger Zeit parteiintern in Kritik - unter anderem wegen des versuchten Rauswurfs des Brandenburger AfD-Landeschefs Kalbitz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 23:00 Uhr