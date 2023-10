AfD könnte in Bitterfeld den ersten Oberbürgermeister stellen

Bitterfeld: In Sachsen-Anhalt könnte die AfD heute den ersten Oberbürgermeister in Deutschland stellen. Der AfD-Politiker Henning Dornack und CDU-Amtsinhaber Armin Schenk treten in Bitterfeld in der Stichwahl um den Posten gegeneinander an. Dornack lag im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit fast 34 Prozent der Stimmen vorn, Schenk kam auf gut 29 Prozent. Im September war der AfD-Kandidat Jörg Prophet in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt im thüringischen Nordhausen am parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 12:00 Uhr