AfD klagt mit Erfolg gegen Bundesinnenminister Seehofer

Salzburger Festspiele finden heuer in abgespeckter Form statt

Salzburg: Als eines der wenigen Musik- und Theaterfestivals in Europa werden die Salzburger Festspiele in diesem Sommer auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfinden. Allerdings ist das Programm in diesem Jahr auf einen Monat beschränkt und deutlich abgespeckt. Die Musiktheatersparte zeigt nur noch die einaktige Oper "Elektra" von Richard Strauss und "Così fan tutte" von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Festspiel-Dauerbrenner "Jedermann" auf dem Salzburger Domplatz wird 14 Mal zu sehen sein. Die Salzburger Festspiele beginnen am 1. August und enden am 30. August.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 20:00 Uhr