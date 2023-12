AfD-Kandidat wird Oberbürgermeister im sächsischen Pirna

Pirna: Zum ersten Mal hat in Deutschland ein AfD-Kandidat eine Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Im sächsischen Pirna setzte sich Tim Lochner nach dem vorläufigen Endergebnis im zweiten Wahlgang durch - und zwar gegen Kandidaten von CDU und Freien Wählern. Der 53-jährige Lochner ist parteilos, war aber für die AfD in der Stadt mit rund 40.000 Einwohnern angetreten. - Der sächsische Verfassungsschutz stuft die AfD in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 06:00 Uhr