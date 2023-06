AfD-Kandidat in Sonneberg könnte Landratsposten holen

Kurzmeldung ein/ausklappen Machtkampf in Russland endet mit Abkommen

Moskau: Der Chef der Wagner-Söldnertruppe, Prigoschin, hat seine Kämpfer aufgefordert, den Vormarsch auf Moskau zu stoppen. Er habe angeordnet, dass sich seine Truppen in ihre Feldlager in der Ukraine zurückziehen, teilte Prigoschin am Abend mit. Der Kreml gab daraufhin ein Abkommen bekannt. Demnach wird Prigoschin nach Belarus ziehen. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden eingestellt, auch die Wagner-Truppe muss mit keinen Ermittlungen rechnen. Vermittelt worden war das Abkommen vom belarussischen Machthaber Lukaschenko. Angehörige der Söldner-Truppe Wagner begannen kurz darauf mit ihrem Abzug. Nach Angaben des Gouverneurs der Region haben sie mittlerweile die südrussische Millionenstadt Rostow am Don verlassen und sind auf dem Weg zurück in ihre Feldlager.

