AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt

Kurzmeldung Französische Regierung richtet ständigen Krisenstab ein

Paris: Fünf Tage nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle ist kein Ende der Unruhen in Frankreich in Sicht. Die Regierung hat einen ständigen Krisenstab eingerichtet. Präsident Macron will sich noch heute an seine Landsleute wenden. Die Einsatzkräfte befürchten auch in der kommenden Nacht wieder landesweit Ausschreitungen - wie schon in den vergangenen Nächten. Für Entsetzen sorgte zuletzt die Attacke auf das private Wohnhaus eines Bürgermeisters in einem Pariser Vorort. Premierministerin Borne sprach von einem unerträglichen Vorfall. Randalierer hatten das Haus in der Nacht mit einem Auto gerammt und Feuer gelegt. Die Ehefrau des Bürgermeisters und eines seiner Kinder wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 20:00 Uhr