AfD ist nicht zur Wahl in Bremen zugelassen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi und EVG kündigen gemeinsamen Streiktag an

Berlin: Für kommenden Montag haben die Gewerkschaften Verdi und EVG zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. In ganz Deutschland dürfte es deshalb zu erheblichen Behinderungen bei Bussen und Bahnen, an Flughäfen und im Schiffsverkehr kommen. In München beispielsweise sollen erstmals in der laufenden Warnstreikwelle die S-Bahnen betroffen sein, die zur Deutschen Bahn gehören. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte die Tarifgespräche mit dem staatseigenen Konzern zuletzt vertagt und erklärt, das Angebot sei keine Gesprächsgrundlage. Die Bahn sowie die öffentlichen Arbeitgeber haben bislang fünf Prozent mehr Lohn sowie Einmalzahlungen von bis zu 2.500 Euro angeboten. Die Bahn kritisierte den geplanten Streik als "grundlos und unnötig". Sie forderte die EVG auf, umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 15:00 Uhr