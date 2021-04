AfD ist gegen jegliche Form von Familiennachzug

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Die AfD spricht sich dagegen aus, dass Flüchtlinge ihre im Ausland lebenden Familienmitglieder zu sich nach Deutschland holen können. Auf dem Bundesparteitag in Dresden wurde eine entsprechende Verschärfung des Wahlprogramms beschlossen. Darin wird "jeglicher Familiennachzug" abgelehnt. Der Sprecher der AfD-Thüringen, Höcke betonte, man bewege sich hier nicht in der rechtlichen Sphäre. Es gehe darum, ein politisches Zeichen zu setzen. Die Verschärfung des Wahlprogramms hatte auf dem Parteitag zu Kontroversen geführt. Gegner argumentierten, damit werde gegen geltendes Recht verstoßen. Außerdem sei die AfD eine Familienpartei. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag, der auf eine Liberalisierung des Waffenrechts abzielte. Ziel war es, besonders gefährdeten Personen das Führen von scharfen Waffen in der Öffentlichkeit zu erlauben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 14:00 Uhr