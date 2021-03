AfD ist erfreut über Gerichtsurteil gegen Einstufung als Verdachtsfall

Papst ruft im Irak zum Ende der Gewalt auf

Bagdad: Papst Franziskus hat seine viertägige Irakreise heute in der Hauptstadt des Landes begonnen. In der syrisch-katholischen Kathedrale Sajjidat-al-Nadscha, wo im Jahr 2010 mehr als 50 Gläubige bei einem Terroranschlag getötet wurden, sprach sich das katholische Kirchenoberhaut gegen jegliche Form religiös motivierter Gewalt aus. Krieg, Hass und Blutvergießen seien mit religiösen Lehren unvereinbar, sagte Franziskus. Für die Christen in dem islamisch dominierten Land geht mit dem Papstbesuch eine lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Der sunnitische Großimam Ahmad al-Tayyeb lobte den Pontifex für seine mutige Reise. Sie sende eine Botschaft von Frieden und Solidarität an alle Iraker, so der hohe islamische Geistliche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 19:15 Uhr