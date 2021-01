AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz beobachtet

Corona beschert Krankenhäusern Milliarden-Verluste

Berlin: Die deutschen Krankenhäuser melden wegen der Corona-Pandemie Einnahmeverluste von fast zehn Milliarden Euro. Der künftige Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, begründete die Einbußen mit verschobenen Operationen und abgesagten Behandlungen. Die Kliniken hätten zwar Staatshilfen in Höhe von 9,7 Milliarden Euro erhalten, allerdings habe es erhebliche Mehrausgaben für den Infektionsschutz gegeben. Bestenfalls ergebe sich eine Plus-Minus-Null-Bilanz für die Häuser, so Gaß. Der amtierende Hauptgeschäftsführer Baum merkt an, dass der Lockdown wirke. Die Lage an den Krankenhäusern sei aber weiter angespannt. In der Woche vor Weihnachten habe man mit über 10.000 Neuaufnahmen in den Kliniken den bisherigen Höchststand in der Pandemie gesehen. // In der vergangenen Woche seien es noch rund 5.800 gewesen. Im Verhältnis zu den insgesamt belegten Intensivbetten habe Deutschland zu jeder Zeit der Pandemie ausreichend freie Intensivkapazitäten gehabt, so Baum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 12:00 Uhr