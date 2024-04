AfD hält vorläufig an Europawahl-Kandidat Bystron fest

Berlin: Die AfD hält vorläufig an ihrem Europawahlkandidaten Bystron fest. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe man von seiner Unschuld aus, teilte die Parteispitze mit. Bystron hatte sich am Vormittag vor dem Parteivorstand zu den Vorwürfen geäußert. Dabei hatte er bestritten, Geld von der prorussischen Internetplattform "Voice of Europe" genommen zu haben. Die AfD-Spitze forderte alle diejenigen auf, die über Beweise und Indizien verfügten, diese auch vorzulegen. Mehrere Medien hatten berichtet, das Bystron enge Kontakte zu der Plattform hatte und auch Geld von ihr erhielt. Grünen-Chefin Lang sagte zu dem Fall, die AfD sei der verlängerte Arm des Kreml und damit ein zunehmendes Risiko für die nationale Sicherheit. Bystron kandidiert auf Platz zwei der AfD-Liste zur Europawahl im Juni und ist Mitglied des Bundestags.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 17:00 Uhr