AfD geht gegen Einstufung als Verdachtsfall vor

Münster: In Nordrhein-Westfalen klären heute Verwaltungsrichter, ob der Verfassungsschutz die AfD weiter als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen und entsprechend beobachten darf. Die Partei hat das Oberverwaltungsgericht in Münster angerufen, um gegen diese Einstufung vorzugehen. Die vorige Instanz hatte dem Verfassungssschutz recht gegeben. Der Prozess ist in Nordrhein-Westfalen, weil der Verfassungsschutz seinen Sitz in Köln hat. Das noch für März erwartete Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist von großer Bedeutung für die Parteienlandschaft - auch im Hinblick auf ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. Recherchen des BR haben unterdessen ergeben, dass die AfD und ihre Abgeordneten im Bundestag über 100 Personen aus dem rechtsextremen Spektrum als Mitarbeiter beschäftigen. Unter ihnen befinden sich etwa Aktivisten aus dem Umfeld der "Identitären Bewegung", ideologische Vordenker aus der "Neuen Rechten" sowie mehrere Neonazis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 10:00 Uhr