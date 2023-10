AfD-Fraktionsspitze besteht auf Landtags-Vize und Ausschuss-Posten

München: Die AfD fordert als voraussichtlich größte Oppositionskraft im Bayerischen Landtag einen der Posten des Landtags-Vizepräsidenten und mehrere Ausschuss-Vorsitze. Fraktionschefin Ebner-Steiner sagte, das sei das demokratische Recht. Als Kandidaten will die AfD den Nürnberger Matthias Vogler in Rennen schicken. Dieser war 2018 einmal in die Schlagzeilen geraten, weil er als Besucher im Bundestag ein Transparent entrollte und dann von der Tribüne verwiesen wurde. Eigentlich steht jeder Fraktion einer der Vizepräsidenten-Posten zu. Doch wie auch in der letzten Legislaturperiode haben auch diesmal CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD mehr oder weniger Widerstand angekündigt - vor allem unter Verweis darauf, dass die AfD in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 15:00 Uhr