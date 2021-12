AfD-Fraktion im Bundestag verliert zwei weitere Mitglieder

Kinderimpfung in Bayern kommt laut Staatsregierung gut voran

München: In Bayern sind mehr als 65.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren bisher erstmals gegen Corona geimpft worden. Wie das Gesundheitsministerrium mitteilte, sind damit zwei Wochen nach dem Start der Impfkampagne rund acht Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe zum ersten Mal geimpft. Angesichts des kurzen Zeitraums, der Weihnachtsferien und der Feiertage sei dies ein relativ guter Impffortschritt, so das Ministerium. Etwas mehr als die Hälfte der Kinderimpfungen wurde demnach in Impfzentren verabreicht, der Rest in Arztpraxen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 14:00 Uhr