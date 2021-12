AfD-Fraktion im Bundestag verliert zwei weitere Mitglieder

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Rund drei Monate nach der Bundestagswahl ist die AfD-Fraktion um zwei weitere Mitglieder geschrumpft: Heute haben der schleswig-holsteinische Abgeordnete Uwe Witt und der oberbayerische Parlamentarier Johannes Huber ihren Austritt verkündet. Huber sagte dem BR, er wolle persönliche Verantwortung übernehmen. Der Freisinger war in die Kritik geraten, weil er in einem AfD-Chat Hinweise darauf gegeben hatte, wie man sich ein positives PCR-Testergebnis erschleichen kann. Witt will seinen Schritt erst im Januar erläutern - er verweist aber auf "Grenzüberschreitungen" innerhalb der AfD. Witt gilt als Vertreter eines vergleichsweise moderaten Kurses innerhalb der Partei. Schon bei der ersten Fraktionssitzung am 27. September hatte der AfD-Abgeordnete Matthias Helferich seinen Fraktionsaustritt erklärt. Die AfD verfügt damit noch über 80 Sitze im Parlament.

