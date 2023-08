AfD fordert Neugründung der Europäischen Union

Kurzmeldung ein/ausklappen Zwei Drittel Sloweniens sind vom Hochwasser betroffen

Ljubljana: Slowenien kämpft weiter gegen die schwerste Naturkatastrophe seit über 30 Jahren. Nach extremen Starkregenfällen und Überschwemmungen waren auch heute den ganzen Tag tausende Katastrophenhelfer im Einsatz. Zwei Drittel des Landes sind vom Hochwasser betroffen. Ganze Dörfer sind durch das Wasser von der Außenwelt abgeschlossen und müssen mit Hubschraubern versorgt werden. Wegen eines Dammbruchs am Unterlauf der Mur wurden 500 Menschen in Sicherheit gebracht und Betonblöcke eingeflogen um den Deich zu reparieren. Große Sorge herrscht in vielen Regionen Sloweniens wegen drohender Erdrutsche. --- Auch in Teilen Österreichs, vor allem in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland, sind Rettungskräfte im Dauereinsatz. Dort hat der Regen inzwischen nachgelassen. In Kroatien ist die befürchtete Überschwemmungskatastrophe bis jetzt nicht eingetreten, die Behörden beobachten die Lage aufmerksam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2023 18:00 Uhr