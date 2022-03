AfD erleidet vor Bundesverfassungsgericht zwei Niederlagen

Kreml kritisiert Gespräche mit Ukraine als "nicht substanziell"

Moskau: Die russische Führung hat sich kritisch über den Stand der Verhandlungen mit der Ukraine geäußert. Kreml-Sprecher Peskow sagte, ein gewisser Prozess finde statt, aber man wünsche sich mehr Substanz. Auf die aktuellen Aussagen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ging Peskow nicht ein. Dieser hatte in einem Fernsehinterview erneut einen Verzicht seines Landes auf einen Nato-Beitritt angeboten. Er sei auch bereit über den Status der Krim und der selbsternannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine zu sprechen, so Selenskyj. Im Gegenzug solle Russland seine Truppen abziehen und seinem Land Sicherheitsgarantien gewähren. - US-Präsident Biden hat davor gewarnt, dass Russland in der Ukraine verbotene Waffen einsetze könnte. Der Kreml beharre auf dem erfundenen Vorwurf, die Ukraine verfüge über biologische und chemische Kampfstoffe. Das sei ein klares Zeichen dafür, dass Präsident Putin selbst den Einsatz solcher Waffen in Betracht ziehe, sagte Biden.

