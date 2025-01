AfD erhält Großspende von 1,5 Millionen Euro

Berlin: Viereinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat die AfD eine Großspende in Höhe von 1,5 Millionen Euro erhalten. Das Geld stammt von dem Lübecker Arzt und Unternehmer Winfried Stöcker. Nach Informationen des "Spiegel" handelt es sich um die größte Einzelspende, die die AfD bislang erhalten hat. Wie aus der Bundestags-Übersicht hervorgeht, ist es auch die höchste Spendensumme, die in diesem Jahr überhaupt an eine Partei ging. Stöcker war während der Corona-Pandemie bekannt geworden, weil er im November 2021 eine illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen organisiert hatte. Dort wurden der Menschen mit einem von ihm entwickelten, aber nicht zugelassenen Wirkstoff geimpft.

