AfD-Chefs Weidel und Chrupalla wollen sich zur Wiederwahl stellen

Berlin: Die beiden AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen sich beim Bundesparteitag zur Wiederwahl stellen. Das sagte Weidel bei einer Wahlkampfveranstaltung in Marl. Mit der erneuten Kandidatur des Spitzen-Duos war gerechnet worden. Der Bundesparteitag der AfD findet am letzten Juni-Wochenende in Essen statt. Die Stadt, Gewerkschaften, Kirchen und Unternehmen wollen Zehntausende Menschen zu Gegendemonstrationen auf die Straße bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 20:00 Uhr