AfD-Chefs fordern von Bystron Auftrittsverzicht im Wahlkampf

Berlin: Die AfD-Spitze hat den Bundestagsabgeordneten Bystron aufgefordert, auf weitere Auftritte im Europawahlkampf zu verzichten. Das haben die Parteichefs Weidel und Chrupalla nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios in einer Mail an ihn geschrieben. Bystron, der auf Platz zwei der AfD-Europawahlliste steht, hatte für heute zwei Auftritte in Bayern geplant. Er steht im Verdacht, über die Plattform "Voice of Europe" Geld aus Russland bekommen zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2024 01:00 Uhr