AfD-Chef Meuthen verteidigt Kritik an rechten Provokateuren

Das Wetter: Vielerorts freundlich; Höchstwerte -1 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts sonnig, nur in Teilen Frankens und Schwabens, sowie an den Alpen weiter Hochnebel. Höchstwerte -1 bis +4 Grad. In der Nacht Temperaturrückgang auf -4 Grad. Morgen meist sonnig. In den kommenden Tagen stark bewölkt, am Dienstag Schneefälle. Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 12:00 Uhr