AfD-Chef Meuthen sieht in Deutschland keine "Corona-Diktatur"

Kalkar: Beim AfD-Parteitag hat der Co-Vorsitzende Meuthen die Mitglieder seiner Partei aufgerufen, sich klar von Krawallmachern in den eigenen Reihen zu distanzieren. Unter anderem ging er auf den Eklat vergangene Woche im Bundestag ein, wo von der AfD eingeladene Besucher Parlamentarier belästigt hatten. Dazu sagte Meuthen wörtlich: "Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten". Gleichzeitig mahnte er einen modernen Konservatismus an, der nicht in einer romantischen Verklärung der Bismarck-Zeit bestehe. Stattdessen gehe es um eine Lösung für die dramatischen Veränderungen durch die Digitalisierung. Der AfD-Chef ging auch auf die Corona-Politik von Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Söder ein. Diese hält er zwar für unverhältnismäßig. Eine "Corona-Diktatur" ist dies aber seiner Meinung nach nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 12:45 Uhr