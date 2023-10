AfD-Chef Chrupalla nach "tätlichem Vorfall" in Ingolstadt in Klinik

Ingolstadt: Bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung hat es nach Angaben der Partei einen, so wörtlich, "tätlichen Vorfall" gegen den Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla gegeben. Er sei deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden. Über seinen Gesundheitszustand könne noch nichts gesagt werden. Die Polizei Ingolstadt bestätigte lediglich einen Einsatz bei der Wahlkampfkundgebung, nannte aber keine Einzelheiten. Die örtlichen AfD-Direktkandidaten Oskar Lipp und Tobias Teich bestätigtem dem BR, es habe einen Angriff gegeben. Zuvor hatten Journalisten vom ZDF, vom Donaukurier und von der "Jungen Freiheit" von dem Vorfall berichtet. Chrupalla führt die AfD gemeinsam mit Alice Weidel. Die Co-Vorsitzende hatte gestern auf einen öffentlichen Auftritt in Oberfranken verzichtet. Ihrem Sprecher zufolge geschah das aus Vorsichtsgründen - es habe zuvor Hinweise auf einen Anschlag gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 19:45 Uhr