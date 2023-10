AfD-Chef Chrupalla liegt in Ingolstadt im Krankenhaus

Ingolstadt: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines möglichen Angriffs auf AfD-Chef Chrupalla. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung. Konkrete Hinweise darauf, was gestern in Ingolstadt vorgefallen ist, hat die Behörde noch nicht. Chrupallas Büro spricht von einer Einstichstelle, die bei dem Politiker gefunden worden sei. Er wird weiter im Krankenhaus behandelt. Eine Spritze oder ähnliches entdeckten die Ermittler am Ort des Vorfalls bislang nicht. Chrupalla hatte gestern Nachmittag eine geplante Wahlkampfrede nicht halten können, weil er hinter der Bühne medizinisch betreut werden musste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 12:00 Uhr