AfD-Chef Chrupalla hat Krankenhaus verlassen

Ingolstadt: AfD-Chef Chrupalla hat nach Angaben seiner Partei das Krankenhaus inzwischen verlassen. In einer Mitteilung heißt es, der Politiker werde sich in weiterführende ärztliche Behandlung begeben; alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern seien abgesagt worden. Die AfD spricht weiter von einem tätlichen Angriff auf Chrupalla bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt, dabei habe er eine Stichverletzung davongetragen und unter starken Schmerzen sowie Übelkeit gelitten. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zwar wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung. Wie die Ermittler heute bekannt gaben, gibt es bisher jedoch keine Hinweise darauf, dass Chrupalla angegriffen worden wäre. Im Krankenhaus sei eine oberflächliche Rötung oder Schwellung am Oberarm des AfD-Politikers festgestellt worden. Die weiteren Untersuchungen verliefen laut Staatsanwaltschaft jedoch "unauffällig".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 19:00 Uhr