AfD-Bundesparteitag in Magdeburg hat begonnen

28.07.2023 12:45 Uhr

Magdeburg: Die AfD ist in Magdeburg zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Zum Auftakt bekräftigte Parteichef Chrupalla den Machtanspruch seiner Partei. Die AfD könne Regierungsverantwortung übernehmen und bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr in drei ostdeutschen Ländern die stärkste Kraft werden. Die rund 600 Delegierten wollen in Magdeburg unter anderem über den Kurs in der Europapolitik beraten. Co-Parteichefin Weidel kritisierte im Morgenmagazin von ARD und ZDF grundsätzlich die Europäischen Union. Sie sprach von "Demokratiedefiziten". Nur der Nationalstaat sei das richtige Gefäß für eine Demokratie. Deshalb sei die AfD für einen Kompetenz-Rückbau der EU. Im Entwurf für den Leitantrag wird die "geordnete Auflösung der EU" gefordert, was die Parteispitze inzwischen aber als "redaktionelles Versehen" bezeichnet hat.

