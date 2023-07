AfD-Bewerber fürs Europa-Parlament nennen Orban als Vorbild

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland will seine Marine weiter stärken

Moskau: Russland sieht sich in seinem Krieg gegen die Ukraine jetzt neuen Gegenangriffen ausgesetzt. Vergangene Nacht wurden Drohnen-Attacken aus Moskau und von der Halbinsel Krim gemeldet. Laut russischer Darstellung gab es einen Verletzten und Sachschäden. Die Ukraine wiederum berichtet von russischen Raketenangriffen im Nordosten des Landes. Dabei gab es einen Toten und fünf Verletzte. - Kreml-Chef Putin kündigte in Sankt Petersburg mehr als 30 neue Kriegsschiffe für die Marine an. Russland baue die Macht seiner Flotte konsequent aus, so Putin bei der größten Marineparade seines Landes. In Rom rief Papst Franziskus den russischen Präsidenten auf, das Getreideabkommen wieder in Kraft zu setzen. Seit der Aufkündigung des Abkommens vor zwei Wochen ist der ukrainische Getreide-Transport durchs Schwarze Meer wieder zum Erliegen gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2023 15:30 Uhr