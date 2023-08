AfD besetzt weitere Listenplätze für Europawahl

Meldungsarchiv - 05.08.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Magdeburg: Die AfD setzt heute ihre Europawahlversammlung fort. Zunächst will sie die zehn noch offenen Plätze auf ihrer Kandidaten-Liste besetzen. Gestern hatte sie in knapp zwölfstündigen Beratungen fünf Listenplätze bestimmt. Offen ist, wann die Partei die Beratungen über ihr Programm für die Europawahl 2024 aufnimmt. Es soll morgen beschlossen werden. Ein Entwurf vom Juni setzte als Ziel eine - Zitat - "geordnete Auflösung der EU". Einige AfD-Vertreter plädieren für einen EU-Austritt Deutschlands, den sogenannten "Dexit". Laut Parteichef Chrupalla wird an einem neuen Entwurf gearbeitet, der als Kompromiss dienen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 11:00 Uhr