AfD beschließt sozialpolitisches Konzept

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kalkar: Die AfD hat ihr Programm um ein sozialpolitisches Konzept ergänzt. Der Bundesparteitag in Kalkar verabschiedete einen entsprechenden Antrag mit Leitlinien zur Gesundheitspolitik und Vorschlägen zur Stabilisierung des Rentensystems. Die AfD fordert darin unter anderem Freiheit beim Zeitpunkt des Renteneintritts, die Abschaffung von Politikerpensionen, eine Altersvorsorge für Selbstständige und eine Stärkung der privaten Vorsorge. Zuvor hatte der AfD-Vorsitzende Meuthen seine Partei zur Distanzierung von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen aufgefordert. Der Parteichef kritisierte unter anderem, dass manche in der AfD keine Distanz zur sogenannten Querdenker-Bewegung zeigten. Alle 540 Delegierten mussten permanent eine Maske tragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 23:00 Uhr