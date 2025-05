AfD-Abgeordneter soll Immunität verlieren

Bayerischer Landtag soll Immunität eines AfD-Abgeordneten aufheben: Das hat der Verfassungsausschuss am Nachmittag einstimmig beschlossen. Der Name des betroffenen Abgeordneten wurde zwar nicht veröffentlicht. Nach BR-Informationen handelt es sich aber um den Passauer Abgeordneten Ralf Stadler. Hintergrund sind Ermittlungen wegen möglicherweise volksverhetzenden Videos in den sozialen Medien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 21:00 Uhr