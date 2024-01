AfD-Abgeordneter scheitert bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Landtags

München: Zum dritten Mal in Folge ist der AfD-Abgeordnete Vogler im Bayerischen Landtag mit seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Parlaments gescheitert. Bei der Abstimmung stimmten 140 von 172 Parlamentariern gegen den AfD-Politiker, 7 enthielten sich. Für die AfD war es der zwölfte vergebliche Anlauf seit 2018, ein Fraktionsmitglied in das Landtagspräsidium wählen zu lassen. Vor der Wahl hatten sich die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern zusammen mit den oppositionellen Grünen und Sozialdemokraten klar gegen die AfD gestellt. Die vier Fraktionen kündigten einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag an, um - wie es hieß - gezielten Angriffen auf die demokratische Ordnung des Freistaats entgegenzutreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 19:00 Uhr