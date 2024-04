AfD-Abgeordneter Bystron bestreitet Zahlungen aus Russland

Berlin: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron bestreitet, Zahlungen von der pro-russischen Internetplattform "Voice of Europe" erhalten zu haben. In einer Stellungnahme, zu der ihn die Parteispitze ultimativ aufgefordert hatte, schrieb er am Mittag wörtlich: "Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von VoE (oder irgendeinem Russen) Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen." Die tschechische Zeitung "Denik N" hatte über entsprechende Korruptionsvorwürfe berichtet. Partei- und Fraktionsvorstand der AfD wollen nun über das weitere Vorgehen beraten. Bystron kandidiert für die Europawahl am 9. Juni auf Platz zwei der AfD-Liste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 14:00 Uhr