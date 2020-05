Äußerst seltener Cognac für 132.000 Euro versteigert

Touristenunterkünfte öffnen fast in ganz Frankreich ab dem 2. Juni

Paris: In weiten Teilen Frankreichs können Touristenunterkünfte wie Campingplätze oder Ferienhäuser für Urlauber bald wieder öffnen. Frankreichs Premier Philippe kündigte an, in den als grün eingestuften Gebieten sei das ab dem 2. Juni, also kommendem Dienstag, möglich. Die Farben grün, orange und rot geben unter anderem an, wie stark die Region vom Coronavirus getroffen ist. Nur der Großraum Paris und die Überseegebiete Französisch-Guayana und Mayotte sind nach der neuen Bewertung der Regierung als orange eingestuft. Dort seien Öffnungen der Unterkünfte ab dem 22. Juni geplant. Im ganzen Land dürfen auch die Restaurants wieder öffnen - in Paris allerdings nur die Terrassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.05.2020 20:15 Uhr